Видеообзор победы «Челси» над «Юргорденом», которая вывела лондонцев в финал ЛК

Лондонский «Челси» со счётом 1:0 обыграл на своём поле шведский «Юргорден» в ответном полуфинальном матче Лиги конференций и вышел в финал (5:1 по сумме двух матчей). Игра прошла 8 мая на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Челси» — «Юргорден».

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Победу «синим» принёс гол полузащитника Кирмана Дьюсбери-Холла на 38-й минуте игры.

Финал Лиги конференций будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве, соперником «Челси» в матче за трофей станет испанский «Бетис».