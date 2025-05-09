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Видеообзор победы «Челси» над «Юргорденом», которая вывела лондонцев в финал ЛК

Видеообзор победы «Челси» над «Юргорденом», которая вывела лондонцев в финал ЛК
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Лондонский «Челси» со счётом 1:0 обыграл на своём поле шведский «Юргорден» в ответном полуфинальном матче Лиги конференций и вышел в финал (5:1 по сумме двух матчей). Игра прошла 8 мая на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне.

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Юргорден
Стокгольм, Швеция
1:0 Дьюсбери-Холл – 38'    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча «Челси» — «Юргорден».

Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победу «синим» принёс гол полузащитника Кирмана Дьюсбери-Холла на 38-й минуте игры.

Финал Лиги конференций будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве, соперником «Челси» в матче за трофей станет испанский «Бетис».

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