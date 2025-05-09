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Пропущенные голы российского вратаря в ЛЕ – в видеообзоре матча «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»

Пропущенные голы российского вратаря в ЛЕ – в видеообзоре матча «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»
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«Тоттенхэм» обыграл «Будё-Глимт» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Будё на стадионе «Аспмюра» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Соланке – 63'     0:2 Порро – 69'    

В составе лондонского клуба забивали Доминик Соланке и Педро Порро. Отметим, ворота норвежского клуба защищал российский голкипер Никита Хайкин.

Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА между командами завершился уверенной победой «Тоттенхэма» со счётом 3:1.

В финале Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед». Решающий матч турнира пройдёт 21 мая. Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта».

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