Пропущенные голы российского вратаря в ЛЕ – в видеообзоре матча «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» обыграл «Будё-Глимт» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Будё на стадионе «Аспмюра» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе лондонского клуба забивали Доминик Соланке и Педро Порро. Отметим, ворота норвежского клуба защищал российский голкипер Никита Хайкин.
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Первый матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА между командами завершился уверенной победой «Тоттенхэма» со счётом 3:1.
В финале Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед». Решающий матч турнира пройдёт 21 мая. Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта».