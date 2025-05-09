Пеллегрини прокомментировал выход «Бетиса» в финал ЛК в противостоянии с «Фиорентиной»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал комментарий по итогам ответного матча полуфинала Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной» (2:2 д.в.), который благодаря голу в дополнительное время вывел севильцев в финал турнира (4:3 по сумме двух встреч).

«Мы собирались одержать победу, и я думаю, что мы это сделали. Мы могли забить ещё пару голов. К сожалению, два пропущенных мяча нейтрализовали командную работу. Мы смогли изменить ситуацию к лучшему, что и выразилось на поле», — приводит слова Пеллегрини Marca.

Финал Лиги конференций будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве, соперником «Бетиса» в матче за трофей станет лондонский «Челси».

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