«Думал, нас в тюрьму посадят». Вагнер Лав — о праздновании гола с милицейской фуражкой

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями о праздновании гола с надетой на голову милицейской фуражкой.

«О, да, это знаменитое празднование. Мы играли с «Осером», Игнашевич схватил у полицейского фуражку и отдал её мне. Полицейский тоже с нами начал дурачиться. Все были очень счастливы. Думал, нас в тюрьму посадят после такого, но нет», — рассказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Ранее официальный телеграм-канал ЦСКА объявил, что 40-летний Вагнер Лав сыграет за команду красно-синих 18 мая в гала-матче, посвящённом 20-летию победы в Кубке УЕФА.

Как прикалывался Вагнер Лав в ЦСКА (архивное видео)