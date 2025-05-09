«Результат ошеломляющий». Тренер «Атлетика» — об ответном матче с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде высказался о поражении команды в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Результат получился ошеломляющим, особенно учитывая, что мы прижали их к воротам и пытались вернуться в игру после самого трудного — после первого нашего гола. Но последние десять минут были очень плохими, мы допустили момент слабости. Мы играли очень хорошо и держались в матче 80 минут, действуя у их штрафной, прижимая их. Но последние десять минут провели очень плохо. А футбол длится 90 минут, не 80 и не 75», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

«Атлетик» забил гол на 31-й минуте. Однако, с 72-й по 90+1-ю минуту пропустил четыре гола.