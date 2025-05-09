Вагнер Лав: предложил Путину почеканить мяч, и он согласился

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился воспоминаниями о встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после завоевания красно-синими Кубка УЕФА в 2005 году.

«После победы в Кубке УЕФА нас пригласили в Кремль к Путину. Я сказал одноклубникам, что обязательно что-нибудь придумаю такого, что никто раньше не делал. Никто не хотел, все испугались, а я нет. Я предложил Путину почеканить мяч, и он согласился», — рассказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Ранее официальный телеграм-канал ЦСКА объявил, что 40-летний Вагнер Лав сыграет за команду красно-синих 18 мая в гала-матче, посвящённом 20-летию победы в Кубке УЕФА.

Видео: Сербские фанаты скандируют имя Владимира Путина в Германии