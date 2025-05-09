Борис Игнатьев: во время Великой Отечественной мы, дети, тушили зажигательные бомбы

84-летний бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился детскими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

«Даже маленькие дети оказывали посильную помощь Красной Армии. Люди из домоуправления собирали нас, малышню, тушить зажигательные бомбы. Они не взрывались, но вызывали пожары, попадая в здания, склады. Я даже не помню, как эти снаряды выглядели — только сам процесс. Мы маленькие идём за дядей с повязкой, и он распоряжается: ты иди в этот двор, ты — в тот. Специальные люди сбрасывали бомбы с крыш домов, а мы на земле засыпали их песком. Было какое-то ощущение игры в войнушку, но в то же время и большого дела», — рассказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

9 мая 1945 года победой Советской Армии завершилась Великая Отечественная война. Развязанные гитлеровской Германией в июне 1941 года в нарушение пакта о ненападении боевые действия продлились без малого четыре года и унесли десятки миллионов жизней советских людей, в большинстве своём — мирных граждан.

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