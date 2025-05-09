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Рашид Рахимов сравнил «Ростов» Альбы и Карпина перед очной встречей с «Рубином»

Рашид Рахимов сравнил «Ростов» Альбы и Карпина перед очной встречей с «Рубином»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о сопернике своей команды в предстоящем матче. 11 мая в игре 28-го тура РПЛ клуб из столицы Татарстана принимает на своём поле соседа по турнирной таблице «Ростов».

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Большая ли разница между «Ростовом» Валерия Карпина и Джонатана Альбы?
— Многие вещи сохранены и это видно. Команда активная, агрессивная, любит прессинговать, много борется. Мы ждём именно такого соперника, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» набрал 39 очков в 27 матчах и находится на седьмом месте в РПЛ, «Ростов» отстаёт от казанцев на одно очко и на одну строчку в турнирной таблице. В феврале 2025 года жёлто-синих покинул многолетний главный тренер Валерий Карпин, его пост занял тренер-аналитик в штабе Карпина испанец Джонатан Альба.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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