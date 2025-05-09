Де Брёйне может продолжить карьеру в «Арсенале»

Полузащитник Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает Just Arsenal в соцсетях.

По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета заинтересован в воссоединении с Де Брёйне, чтобы добавить опыта и креативности полузащите своей команде. Отмечается, что «Арсенал» будет готов принять решение по возможному подписанию де Брёйне на основе физического состояния игрока.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах. Хавбек забил в них шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 27 млн.