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Де Брёйне может продолжить карьеру в «Арсенале»

Де Брёйне может продолжить карьеру в «Арсенале»
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Полузащитник Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщает Just Arsenal в соцсетях.

По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета заинтересован в воссоединении с Де Брёйне, чтобы добавить опыта и креативности полузащите своей команде. Отмечается, что «Арсенал» будет готов принять решение по возможному подписанию де Брёйне на основе физического состояния игрока.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах. Хавбек забил в них шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 27 млн.

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