Вагнер Лав заявил о готовности вернуться в ЦСКА

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав высказался о любви к себе со стороны болельщиков красно-синих.

«Я очень сильно скучаю по ЦСКА и рад, что болельщики относятся ко мне с трепетом и продолжают меня любить. Мне до сих пор пишут люди из России, а я счастлив получать сообщения от них. Сейчас у меня будет возможность вернуться в Россию после стольких лет, чтобы поблагодарить наших болельщиков за их любовь.

Болельщики сравнивают нынешних бразильцев ЦСКА со мной? Если вы хотите, чтобы я вернулся, то я вернусь (смеётся). Я в отличной форме и до сих пор играю», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.