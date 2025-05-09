Вагнер Лав оценил роль ЦСКА в своей футбольной карьере

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав оценил роль московского клуба в своей карьере футболиста.

«ЦСКА находится на первом месте среди всех клубов моей карьеры. Здесь никаких сомнений нет. Я провел там больше всего лет, это был ключевой период моей карьеры. Клуб полностью ее изменил. Хотя я много где играл, но ЦСКА для меня всегда на первом месте», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.