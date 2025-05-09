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Дэвид Бекхэм назвал лучшего защитника в истории футбола

Дэвид Бекхэм назвал лучшего защитника в истории футбола
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм назвал бывшего футболиста «Милана» Паоло Мальдини лучшим защитником в истории футбола.

«Когда я пришёл в «Милан», там играли Пирло, Неста, Мальдини. Паоло был невероятен, лучший лидер, лучший капитан, лучший защитник, которого когда-либо видел. Даже в 41 год он читал поле, как никто другой», — сказал Бекхэма в эфире CBS Sports.

В августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

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