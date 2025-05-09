Доннарумма ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о своём будущем во французском клубе.

«Моё соглашение с клубом действует ещё год. Всё зависит не только от меня, но и от «ПСЖ». Если клуб захочет, чтобы я остался, то я продолжу здесь играть. Нам просто нужно продлить контракт, но решение за «ПСЖ», — приводит слова Доннаруммы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ» летом 2021-го, покинув «Милан». В составе парижского клуба выступает российский вратарь Матвей Сафонов. «ПСЖ» приобрёл воспитанника академии «Краснодара» в летнее трансферное окно.

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском: