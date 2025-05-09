Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов ответил на вопрос о необходимости операции для нападающего «Рубина» Мирлинда Даку

Рахимов ответил на вопрос о необходимости операции для нападающего «Рубина» Мирлинда Даку
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на вопрос о проведении операции нападающему Мирлинду Даку, который выступает с травмой.

— Есть ли ясность по операции Даку?
— Это будем решать перед последним матчем сезона. Сейчас мы разговаривали с физиотерапевтами, тренером по физподготовке, и у нас будет программа для ребят в отпуске, но три человека получат реабилитационные программы, чтобы получить нагрузку и восстановиться, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне 27-летний албанский форвард Мирлинд Даку провёл за «Рубин» 26 матчей во всех турнирах, забил в них 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Видео: Футболисты «Рубина» падают на матрасы

Материалы по теме
Тренер «Рубина» Рахимов — об операции Даку: мы поговорили и решили, что надо подождать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android