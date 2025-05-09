Рахимов ответил на вопрос о необходимости операции для нападающего «Рубина» Мирлинда Даку

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на вопрос о проведении операции нападающему Мирлинду Даку, который выступает с травмой.

— Есть ли ясность по операции Даку?

— Это будем решать перед последним матчем сезона. Сейчас мы разговаривали с физиотерапевтами, тренером по физподготовке, и у нас будет программа для ребят в отпуске, но три человека получат реабилитационные программы, чтобы получить нагрузку и восстановиться, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне 27-летний албанский форвард Мирлинд Даку провёл за «Рубин» 26 матчей во всех турнирах, забил в них 11 голов и отдал восемь результативных передач.

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