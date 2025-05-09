Бывший тренер сборных СССР и России Борис Игнатьев вспомнил 9 мая 1945 года

84-летний бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился воспоминаниями о мае 1945 года.

«Я в это время был в Москве и жил на Неглинной, совсем недалеко от центра. В детском мозгу отпечаталось ощущение всеобщего ликования. Праздничная Москва: цветы, подарки… Люди на улицах обнимались. Было много людей в военной форме. Женщины целовали солдат, офицеров. А меня, ребёнка, незнакомые люди угощали на улице шоколадками. Помню 1947 год — 800-летие Москвы. Тоже грандиозное событие, праздник. А мы, детвора, носились по всему городу, вплоть до Красной площади, играли в прятки, казаков-разбойников. Мы вообще росли очень активными детьми. Случались и драки улица на улицу, не без этого, и футбольные баталии.

Я бы не сказал, что Москва была разрушенной или даже полуразрушенной. У нас на Неглинной ничего такого не было. Наверное, за центральную часть города несли повышенную ответственность. Но Москва в целом, как мне кажется, сохранилась в достойном виде, потому что её хорошо, качественно охраняли. Защита столицы считалась очень престижным делом, и к ней много людей привлекали», — рассказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

9 мая 1945 года победой Советской Армии завершилась Великая Отечественная война. Развязанные гитлеровской Германией в июне 1941 года в нарушение пакта о ненападении боевые действия продлились без малого четыре года и унесли десятки миллионов жизней советских людей.

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