Вагнер Лав ответил, почему продолжает профессиональную карьеру в 40 лет

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий в бразильском «Аваи», рассказал, почему продолжает выступать на профессиональном уровне в 40 лет.

«Я продолжаю свою профессиональную карьеру: сейчас я играю в бразильском «Аваи». Недавно мы выиграли чемпионат штата Санта-Катарины и стали рекордным победителем, так как завоевали титул в 19-й раз в истории. В команде я выступаю в роли наставника, даю много советов молодым футболистам. Но я в отличной физической форме, могу с ними спокойно конкурировать и даже дать им фору.

Как мне это удается? Когда мне исполнилось 29-30 лет, то я стал больше заботиться о здоровье, больше обращать внимание на тренировки и думать о том, что я бы мог сделать, чтобы продолжать карьеру. Я по уши влюблен в футбол, у меня до сих пор бабочки играют в животе, я чувствую себя живым», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.