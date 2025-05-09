Вагнер Лав высказался о переходе нападающего Алеррандро в ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА бразилец Вагнер Лав прокомментировал переход к красно-синим своего соотечественника — 25-летнего форварда Алеррандро.

«Я знаю Алеррандро, наблюдаю за его карьерой. Он играл в разных клубах. Когда я узнал, что он приехал в Россию, то очень обрадовался. Алеррандро – хороший игрок. Надеюсь, что он продолжит славную традицию бразильцев в ЦСКА», — сказал Вагнер Лав в опубликованном в социальной сети VK видео пресс-службы ЦСКА CSKA on tour.

Нападающий Алеррандро перешёл в ЦСКА в феврале 2025 года из «РБ Брагантино», сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 4,2 млн. Футболист сыграл за красно-синих 132 минуты в четырёх матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

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