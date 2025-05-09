Дэвид Бекхэм назвал лучшего капитана в своей карьере

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм назвал экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Роя Кина лучшим капитаном в своей карьере.

«Лучший капитан, с которым я играл, это Рой Кин», — сказал Бекхэм в эфире CBS Sports.

В бытность игроком Рой Кин выступал за «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» и «Селтик», а также за сборную Ирландии. Он завершил карьеру в 2006 году.

Напомним, Дэвид Бекхэм был игроком «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Милана», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент бывший футболист сборной Англии является совладельцем американского клуба «Интер Майами».