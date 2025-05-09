Хави отреагировал на критику в адрес Анчелотти

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал критику в адрес наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Анчелотти за 10 лет выиграл кучу титулов, а его так критикуют. В Испании очень большое давление. Особенно это касается «Барселоны» и «Реала», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что об уходе Анчелотти из «Реала» может быть объявлено уже после ближайшего «эль класико». В воскресенье, 11 мая, «сливочные» сыграют с «Барселоной» в рамках 35-го тура Ла Лиги.

После 34 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 75 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона».