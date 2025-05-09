Черчесов отреагировал на решение Шунина завершить карьеру

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на решение экс-голкипера московского «Динамо» Антона Шунина завершить карьеру.

«Жизнь меня свела с ним в «Динамо», где он с третьего вратаря стал основным. Потом в сборной у меня был основным вратарём, так что знаю его со всех сторон — и как человека, и как футболиста, профессионала. И в том, и в другом плане это топ-уровень. Желаю ему успехов на новом поприще — он учится на менеджера, — чтобы он проявил в новом направлении свои лучшие качества», — приводит слова Черчесова ТАСС.

38-летний Шунин покинул «Динамо» в июле 2024 года, но лишь сейчас объявил о завершении карьеры. В структуре московской команды вратарь находился более 20 лет.