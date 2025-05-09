Французский футболист «Факела» Браими сравнил Москву и Париж

Французский полузащитник воронежского «Факела» Мохамед Браими сравнил Москву и Париж.

«Я был в Париже и в Москве. Не могу сказать, что они похожи, полностью разные. Это два прекрасных города. В Москве есть историческая часть города, также есть и современная. В этом шарм города. В Париже тоже есть несколько похожих мест. Но я не могу сказать, какой город лучше. Оба города прекрасны», — приводит слова Браими ТАСС.

После 27 сыгранных матчей воронежский «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков.

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