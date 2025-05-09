Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Французский футболист «Факела» Браими сравнил Москву и Париж

Французский футболист «Факела» Браими сравнил Москву и Париж
Комментарии

Французский полузащитник воронежского «Факела» Мохамед Браими сравнил Москву и Париж.

«Я был в Париже и в Москве. Не могу сказать, что они похожи, полностью разные. Это два прекрасных города. В Москве есть историческая часть города, также есть и современная. В этом шарм города. В Париже тоже есть несколько похожих мест. Но я не могу сказать, какой город лучше. Оба города прекрасны», — приводит слова Браими ТАСС.

После 27 сыгранных матчей воронежский «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков.

Материалы по теме
«Зенит» или «Краснодар»? Суперкомпьютер назвал победителя РПЛ
Истории
«Зенит» или «Краснодар»? Суперкомпьютер назвал победителя РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android