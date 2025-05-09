Борис Игнатьев: немецкий военнопленный подарил банку сгущёнки — вкус до сих пор помню

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев вспомнил случай, как немецкий военнопленный подарил банку сгущёнки.

«В Горьком (сейчас Нижний Новгород) мы находились вдали от боевых действий. Смутно помню улицу и комнатушку в коммунальной квартире, много людей вокруг. Но при этом в памяти не отпечаталось каких-то негативных моментов. Соседи доброжелательно приняли нас, москвичей. Было какое-то ощущение дружбы, товарищества. Конечно, с продуктами было тяжело. До сих пор с удовольствием вспоминаю вкус подсоленной варёной картошки, обмакнутой в подсолнечное масло. Другой еды особо и не было.

Когда вернулись в Москву, часто с братом ходили играть в хоккей на пустырёк поблизости. Отец нам сделал клюшки, коньки привязывали к валенкам. Рядом пленные немцы строили бульвар на Неглинной улице. И однажды немецкий солдат подарил нам банку сгущённого молока. Мне кажется, по сей день помню его вкус! В те годы мы были счастливы всему, что есть на столе. Хлеб, масло есть — уже хорошо. Нам этого было достаточно. А главным атрибутом любого послевоенного застолья были картошка, селёдка, щи. Сегодняшнего изобилия и близко не было», — сказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

9 мая 1945 года победой Советской Армии завершилась Великая Отечественная война. Развязанные гитлеровской Германией в июне 1941 года в нарушение пакта о ненападении боевые действия продлились без малого четыре года и унесли десятки миллионов жизней советских людей.

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