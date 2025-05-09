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Чемпионат Италии по футболу: расписание дня матчей 36-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 9 мая, матчем «Милан» — «Болонья» стартует 36-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям полное расписание тура.

Чемпионат Италии, 36-й тур (время — московское):

9 мая, пятница:

21:45. «Милан» — «Болонья».

10 мая, суббота:

16:00. «Комо» — «Кальяри»;

19:00. «Лацио» — «Ювентус»;

21:45. «Эмполи» — «Парма».

11 мая, воскресенье:

13:30. «Удинезе» — «Монца»;

16:00. «Верона» — «Лечче»;

19:00. «Торино» — «Интер»;

21:45. «Наполи» — «Дженоа».

12 мая, понедельник:

19:30. «Венеция» — «Фиорентина»;

21:45. «Аталанта» — «Рома».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 77 очков после 35 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 74 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 68 очков.