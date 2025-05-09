Чемпионат Италии по футболу: расписание дня матчей 36-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 9 мая, матчем «Милан» — «Болонья» стартует 36-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям полное расписание тура.
Чемпионат Италии, 36-й тур (время — московское):
9 мая, пятница:
21:45. «Милан» — «Болонья».
10 мая, суббота:
16:00. «Комо» — «Кальяри»;
19:00. «Лацио» — «Ювентус»;
21:45. «Эмполи» — «Парма».
11 мая, воскресенье:
13:30. «Удинезе» — «Монца»;
16:00. «Верона» — «Лечче»;
19:00. «Торино» — «Интер»;
21:45. «Наполи» — «Дженоа».
12 мая, понедельник:
19:30. «Венеция» — «Фиорентина»;
21:45. «Аталанта» — «Рома».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 77 очков после 35 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 74 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 68 очков.