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Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 33-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 33-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 9 мая, матчем «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» стартует 33-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 33-го тура Бундеслиги (время — московское):

9 мая, пятница:

21:30. «Вольфсбург» — «Хоффенхайм».

10 мая, суббота:

16:30. «Бохум» — «Майнц»;

16:30. «Хольштайн» — «Фрайбург»;

16:30. «Унион» — «Хайденхайм»;

16:30. «Вердер» — «РБ Лейпциг»;

19:30. «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

11 мая, воскресенье:

16:30. «Байер» — «Боруссия» Дортмунд;

18:30. «Айнтрахт» — «Санкт-Паули»;

20:30. «Штутгарт» — «Аугсбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 76 очков после 32 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 68 очков. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (56).

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
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