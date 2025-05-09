Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 33-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 9 мая, матчем «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» стартует 33-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 33-го тура Бундеслиги (время — московское):

9 мая, пятница:

21:30. «Вольфсбург» — «Хоффенхайм».

10 мая, суббота:

16:30. «Бохум» — «Майнц»;

16:30. «Хольштайн» — «Фрайбург»;

16:30. «Унион» — «Хайденхайм»;

16:30. «Вердер» — «РБ Лейпциг»;

19:30. «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

11 мая, воскресенье:

16:30. «Байер» — «Боруссия» Дортмунд;

18:30. «Айнтрахт» — «Санкт-Паули»;

20:30. «Штутгарт» — «Аугсбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 76 очков после 32 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 68 очков. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (56).