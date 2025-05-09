Игрок «Зенита» Ерохин высказался о предстоящем матче с «Динамо» Мх

Футболист «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в субботу, 10 мая, и пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 17:00 мск.

«Команда из Махачкалы очень организованная, хорошо играет и тактически, и эмоционально, много прессингует. Просто не будет. Было время немножко восстановиться и целенаправленно подготовиться к сопернику», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, за три тура до конца РПЛ «Зенит» идёт на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — четыре очка.