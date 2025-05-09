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Игрок «Зенита» Ерохин высказался о предстоящем матче с «Динамо» Мх

Игрок «Зенита» Ерохин высказался о предстоящем матче с «Динамо» Мх
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Футболист «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра состоится в субботу, 10 мая, и пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 17:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда из Махачкалы очень организованная, хорошо играет и тактически, и эмоционально, много прессингует. Просто не будет. Было время немножко восстановиться и целенаправленно подготовиться к сопернику», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, за три тура до конца РПЛ «Зенит» идёт на втором месте в таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — четыре очка.

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