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Борис Игнатьев: футбол в послевоенном СССР был культовым явлением

Борис Игнатьев: футбол в послевоенном СССР был культовым явлением
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84-летний бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал об отношении к футболу в Советском Союзе.

— Отношение к футболу было совсем другим, чем сейчас? Реально культ был?
— Футбол был важным общественным явлением, в какой-то степени культовым. А мастера какие были! Бобров, Трофимов, Николаев, Гринин. Стадионы всегда битком набивались. Люди заранее выезжали, чтобы попасть на игру. В троллейбус сложно было влезть — висели на поручнях, снаружи, лишь бы добраться на «Динамо». А я маленьким бесплатно на стадион попадал: тут пролез, там поплакал перед контролёром — пропускали! — рассказал Игнатьев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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