«Реал» договорился о контракте с Хаби Алонсо — Marca

Мадридский «Реал» договорился о контракте с новым главным тренером Хаби Алонсо. Сейчас испанский специалист возглавляет леверкузенский «Байер». По информации авторитетного издания Marca, «Реал» согласовал с Алонсо трёхлетний контракт.

Хаби перевезёт в Мадрид своего ассистента — тренера по физподготовке Себаса Паррилью, с которым он работает с 2018 года. Отмечается, что действующий главный тренер «Реала» Карло Анчелотти попрощается с мадридским клубом 25 мая — после последнего матча сезона.

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Ранее СМИ сообщали, что в леверкузенском «Байере», нынешнем клубе Алонсо, активно готовятся к уходу испанского специалиста и рассматривают варианты ему на замену.