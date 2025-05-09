Игрок «Ман Юнайтед» Йоро — о выходе в финал Лиги Европы: работа ещё не доведена до конца

Центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетиком» Бильбао (4:1). По сумме двух встреч «красные дьяволы» одержали победу (7:1) и вышли в финал второго по значимости европейского клубного турнира, где сыграют с «Тоттенхэмом».

«Работа ещё до конца не доведена: надо, продолжая в том же духе, совершенствоваться, чтобы победить в финале», — приводит слова Йоро официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Действующий победитель турнира — итальянская «Аталанта».