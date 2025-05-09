Игрок «Ман Юнайтед» Йоро — о выходе в финал Лиги Европы: работа ещё не доведена до конца
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Центральный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетиком» Бильбао (4:1). По сумме двух встреч «красные дьяволы» одержали победу (7:1) и вышли в финал второго по значимости европейского клубного турнира, где сыграют с «Тоттенхэмом».
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 Хаурехисар – 31' 1:1 Маунт – 72' 2:1 Каземиро – 80' 3:1 Хойлунд – 85' 4:1 Маунт – 90+1'
«Работа ещё до конца не доведена: надо, продолжая в том же духе, совершенствоваться, чтобы победить в финале», — приводит слова Йоро официальный сайт УЕФА.
Финал Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Действующий победитель турнира — итальянская «Аталанта».
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