Валерий Карпин: футбол спасал людей и помогал отвлечься от ужасов военного времени

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о связи футбола и Великой Отечественной войны. Бабушка тренера, Мария Черезова, прошла войну, она была радиотелеграфисткой. Также сам Карпин недавно принял участие в памятной акции «Синий платочек», которую организует «ВКонтакте» ко Дню Великой Победы.

«Казалось бы, воинский долг и футбол — что их связывает? Ведь футбол — это игра. Но даже в военные годы в жизни и в сердцах советских граждан находилось место футболу. Матчи проходили и в Сталинграде, и в блокадном Ленинграде, и даже в оккупированных городах. Они давали надежду на лучшее и объединяли людей — как игроков, так и болельщиков. А иногда становились очередным поводом, чтобы проявить смелость — как например, в известном «Матче смерти» между советскими солдатами и немецкими оккупантами.

Лев Яшин, наш легендарный вратарь, рассказывал, как футбол спасал людей и помогал отвлечься от ужасов военного времени. Солдаты играли на руинах городов, но с надеждой в душе.

Если футбол был неофициальным символом мужества и надежды, то синий платочек — женской отваги и преданности», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.