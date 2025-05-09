«Мы можем жить в лучшем городе мира». «Зенит» поздравил с Днём Победы

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила россиян с Днём Победы в Великой Отечественной войне, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале клуба.

«Зенит» поздравляет с Днём Победы! В день 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне мы хотим выразить благодарность всем, кто бесстрашно сражался, боролся до последнего, отдавал свои силы и жизни в годы войны. Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира. Ваш подвиг — пример для всех поколений. С праздником! С Днём Победы!» — сказано в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Ежегодно он отмечается 9 мая и является одним из государственных праздников и дней воинской славы России.