Форвард «Манчестер Юнайтед» Хойлунд: очень рад быть в финале Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетиком» Бильбао (4:1). По сумме двух встреч «красные дьяволы» одержали победу (7:1) и вышли в финал второго по значимости европейского клубного турнира, где сыграют с «Тоттенхэмом».

«Очень счастлив быть в финале. Совру, если скажу, что первый гол нас не взволновал. Ясно, что гол был великолепен, но у нас ещё оставалось суммарное преимущество в два мяча, так что нужно было попросту сохранять спокойствие, придерживаясь своего плана, — у нас были все шансы. Большого количества моментов у соперника не было — оставалось не утратить концентрации внимания», — приводит слова Хойлунда официальный сайт УЕФА.

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Финал Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Действующий победитель турнира — итальянская «Аталанта».