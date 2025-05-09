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«Спартак» опубликовал торжественное поздравление с Днём Победы

«Спартак» опубликовал торжественное поздравление с Днём Победы
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала торжественное поздравление с Днём Победы. Сегодня, 9 мая 2025 года, отмечается 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

«Поздравляем всех с Днём Победы в Великой Отечественной войне! Ровно 80 лет назад наша Родина ценой неимоверных усилий и миллионов жертв одержала победу в самой страшной войне в истории человечества.

Подвиг нашего народа бесценен, а память о нём — вечна! Сегодня мы чествуем тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость родной земли. Кто подарил мирное небо будущим поколениям. С Днём Победы! Вечная память павшим героям и низкий поклон ветеранам!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

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