Зоран Тошич: в Сербии тоже отмечают День Победы, но в России это самый главный праздник

Бывший сербский футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что в его стране тоже отмечают День Победы, а также назвал этот праздник главным в России.

«У нас в стране тоже отмечают День Победы, учитывая, что мы были на одной стороне с СССР и вместе боролись против фашизма. Конечно, в России это самый главный праздник, самый большой день», — сказал Тошич в эфире «Матч ТВ».

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Ежегодно он отмечается 9 мая и является одним из государственных праздников и дней воинской славы России. В День Победы во многих городах Российской Федерации проходят военные парады и праздничные салюты или фейерверки, в Москве проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков. С 2012 года проходит шествие с портретами ветеранов и участников войны — «Бессмертный полк».