Объявлены судейские назначения на матчи 32-го тура Первой лиги

На официальном сайте ФНЛ объявлены судейские назначения на матчи 32-го тура Мелбет Первой лиги.
«Енисей» — «Сокол»: Станислав Матвеев (Троицк) – Александр Приходько (Москва), Максим Каюмов (Москва), резервный судья – Роман Труханович (Барнаул), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург);
«Черноморец» — «Балтика»: Кирилл Силантьев (Самара) – Артем Первов (Москва), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Владимир Фалов, VAR – Андрей Фисенко (Владивосток), АVAR – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Иван Новиков (Москва);
«Нефтехимик» — «Сочи»: Александр Машлякевич (Москва) – Виктор Медведев (Москва), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Дмитрий Крайнов (Тверь), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Илья Рабин (Московская область);
«Арсенал» — «Родина»: Антон Анопа (Благовещенск) – Денис Мирошник (Ставрополь), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Михаил Еровенко (Краснодар), делегат – Александр Коротченко (Салават);
«КАМАЗ» — «Ротор»: Олег Соколов (Воронеж) – Федор Валявин (Саратов), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Евгений Летин (Московская область);
«Тюмень» — «Чайка»: Богдан Головко (Волгоград) – Виталий Жолобов (Волжский), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Евгений Галимов (Екатеринбург), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);
«Урал» — «Уфа»: Николай Волошин (Смоленск) – Максим Белокур (Владивосток), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Владимир Сивков (Пермь), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Светлана Яшкина (Москва);
«Торпедо Москва» — «Шинник»: Максим Перезва (Раменское) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Алексей Лапатухин (Москва), инспектор – Николай Левников, делегат – Дмитрий Карабин (Москва);
«Алания» — «СКА-Хабаровск»: Игорь Захаров (Казань) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Василий Иванов (Москва).