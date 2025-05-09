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Игрок «Тоттенхэма» Доминик Соланке — о финале Лиги Европы: надеюсь, мы сделаем это

Игрок «Тоттенхэма» Доминик Соланке — о финале Лиги Европы: надеюсь, мы сделаем это
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Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Доминик Соланке высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Будё-Глимт» (2:0). По сумме двух встреч «шпоры» одержали победу (5:1) и вышли в финал второго по значимости европейского клубного турнира, где сыграют с «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Соланке – 63'     0:2 Порро – 69'    

«Осталась ещё одна игра, и, надеюсь, мы сделаем это. Знали, что будет очень сложно, и «Будё-Глимт» хорошо начал игру. Мы понимали, что должны быть дисциплинированными. Наши болельщики, как и в домашнем матче, сегодня были феноменальны. Надеюсь, они смогут приехать в Бильбао и у нас будет ещё один особенный день», — приводит слова Соланке официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Действующий победитель турнира — итальянская «Аталанта».

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