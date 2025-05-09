Игрок «Тоттенхэма» Доминик Соланке — о финале Лиги Европы: надеюсь, мы сделаем это

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Доминик Соланке высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Будё-Глимт» (2:0). По сумме двух встреч «шпоры» одержали победу (5:1) и вышли в финал второго по значимости европейского клубного турнира, где сыграют с «Манчестер Юнайтед».

«Осталась ещё одна игра, и, надеюсь, мы сделаем это. Знали, что будет очень сложно, и «Будё-Глимт» хорошо начал игру. Мы понимали, что должны быть дисциплинированными. Наши болельщики, как и в домашнем матче, сегодня были феноменальны. Надеюсь, они смогут приехать в Бильбао и у нас будет ещё один особенный день», — приводит слова Соланке официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги Европы состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Действующий победитель турнира — итальянская «Аталанта».