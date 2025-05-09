Игроки «Сочи» прочитали стих Владимира Высоцкого «На братских могилах» в честь Дня Победы

Футболисты клуба «Сочи» прочитали стих советского поэта, музыканта и актёра Владимира Высоцкого «На братских могилах» в честь Дня Победы. Сегодня, 9 мая 2025 года, исполняется ровно 80 лет с момента капитуляции нацистской Германии и победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Видео доступно на странице «Сочи» в социальной сети «ВКонтакте».

Ежегодно День Победы отмечается 9 мая и является одним из государственных праздников и дней воинской славы России. В этот день во многих городах Российской Федерации проходят военные парады и праздничные салюты или фейерверки, в Москве проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков.

С 2012 года проходит шествие с портретами ветеранов и участников войны — «Бессмертный полк».