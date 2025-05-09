Объявлены судейские назначения на матчи 28-го тура РПЛ

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Пресс-служба Российского футбольного союза объявила о судейских назначениях на матчи 28-го тура РПЛ сезона-2024/2025.

10 мая (суббота)

«Оренбург» – «Химки»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Махачкала – «Зенит»: судья – Артём Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Владимир Казьменко.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.

11 мая (воскресенье)

«Акрон» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Роман Галимов; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.

12 мая (понедельник)

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

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После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей.