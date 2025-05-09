Канчельскис рассказал, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Краснодар»

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча ПФК ЦСКА — «Краснодар». Команды встретятся в 28-м туре РПЛ 10 мая.

«Будет интересная игра. У ЦСКА больше шансов на победу — они играют дома. В весенней части сезона армейцы очень хорошо выглядят, не проиграли ни одного матча в РПЛ. Думаю, у ЦСКА есть задача занять третье место.

Важнейший матч и для ЦСКА, и для «Краснодара». Будет интересная и нервная встреча. «Краснодар» сам играет и даёт это делать соперникам. Они любят играть в атакующий футбол и часто раскрываются. У ЦСКА есть шанс использовать свободные зоны на контратаках, как это делал «Зенит». Это дело «Краснодара» и их проблемы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.