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Полузащитник «Зенита» Вендел не сыграет до конца сезона РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вендел не сыграет до конца сезона РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Вендел получил травму, из-за которой выбыл до конца месяца. Об этом сообщил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца», — приводит слова Медведева интернет-портал ТАСС.

Таким образом, есть вероятность, что Вендел больше не сыграет за «Зенит». Бразилец покинет петербургский клуб по окончании сезона, о чём было официально объявлено ранее. Если Вендел выбыл до конца мая, то у него остаётся вариант сыграть лишь в Суперфинале Кубка России, который запланирован на 1 июля. Однако «Зенит» туда ещё не вышел — команда сыграет в финале Пути РПЛ с ЦСКА.

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