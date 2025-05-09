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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис высказался о выходе команды в финал Лиги Европы

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Канчельскис высказался о выходе команды в финал Лиги Европы
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о выходе «красных дьяволов» в финал Лиги Европы сезона-2024/2025. В ответном матче 1/2 финала турнира с «Атлетиком» Бильбао манкунианцы одержали победу со счётом 4:1 (7:1 по сумме двух встреч).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уникальный случай, когда в финале Лиги Европы встречаются 15-я и 16-я команды АПЛ. Думаю, у «Манчестер Юнайтед» больше шансов на победу, чем у «Тоттенхэма». Я жду хорошей игры и буду болеть за «Манчестер Юнайтед», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом», состоится 21 мая и пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Действующий победитель турнира — итальянская «Аталанта».

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