Кобелев отреагировал на решение «Динамо» уволить Личку за четыре тура до конца сезона РПЛ

Бывший игрок московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на решение руководства бело-голубых уволить Марцела Личку с должности главного тренера команды за четыре тура до конца сезона РПЛ. Об отставке чешского специалиста стало известно 1 мая.

«Вопрос об отставке Лички за четыре тура до конца чемпионата нужно адресовать руководству «Динамо». Есть много факторов, которые не выносятся на общее обозрение. Руководители дали своё заключение. Необходимо сбалансированно подходить к любому вопросу. Мы многого не знаем и можем судить только по сообщениям СМИ. Прерогатива руководства — делать выводы и принимать решения», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.