Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев отреагировал на решение «Динамо» уволить Личку за четыре тура до конца сезона РПЛ

Кобелев отреагировал на решение «Динамо» уволить Личку за четыре тура до конца сезона РПЛ
Комментарии

Бывший игрок московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на решение руководства бело-голубых уволить Марцела Личку с должности главного тренера команды за четыре тура до конца сезона РПЛ. Об отставке чешского специалиста стало известно 1 мая.

«Вопрос об отставке Лички за четыре тура до конца чемпионата нужно адресовать руководству «Динамо». Есть много факторов, которые не выносятся на общее обозрение. Руководители дали своё заключение. Необходимо сбалансированно подходить к любому вопросу. Мы многого не знаем и можем судить только по сообщениям СМИ. Прерогатива руководства — делать выводы и принимать решения», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Посчитали, что команду надо встряхнуть». Гафин объяснил, почему «Динамо» уволило Личку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android