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Группа игроков «ПСЖ» получила отдых до середины следующей недели после выхода в финал ЛЧ

Группа игроков «ПСЖ» получила отдых до середины следующей недели после выхода в финал ЛЧ
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Часть футболистов первой команды «ПСЖ» получила отдых до середины следующей недели после выхода в финал Лиги чемпионов УЕФА. В частности, перерыв был предоставлен Джанлуиджи Доннарумме, Ашрафу Хакими, Маркиньосу, Нуну Мендешу, Вильяму Пачо, Витинье и Фабиану Руису. Об этом сообщает пресс-служба парижан в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что уже завтра, 10 мая, «ПСЖ» встретится с «Монпелье» в матче 33-го тура Лиги 1. С большой долей вероятности место в стартовом составе парижан в этой игре займёт российский вратарь Матвей Сафонов.

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Финал Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Интером» состоится 31 мая. Игру примет мюнхенский стадион «Альянц Арена». Действующий победитель турнира — мадридский «Реал». «ПСЖ» ни разу в истории не выигрывал Лигу чемпионов, у «Интера» три победы.

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