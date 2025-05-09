«Я разочарован». Слот прокомментировал уход Александер-Арнольда из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал уход Трента Александер-Арнольда из клуба.

«Я думаю, как и все, кто любит «Ливерпуль» и болеет за него, я разочарован уходом Трента. Потому что клуб покидает не только хороший человек, но и очень-очень хороший защитник. Я ранее работал в таких клубах, как «АЗ Алкмар» и «Фейеноорд», где каждый сезон из клуба уходили важные игроки. Так что я привык к тому, что игроки покидают клуб. У меня есть опыт, что если уходит очень хороший игрок, то на его место приходит следующий очень хороший игрок, и, вероятно, так будет и сейчас», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В понедельник, 5 мая, Александер-Арнольд сообщил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. По данным СМИ, с большой долей вероятности Трент перейдёт в мадридский «Реал».