Полузащитник «Монако» Головин поздравил россиян с Днём Победы

Полузащитник «Монако» Александр Головин поздравил россиян с Днём Победы. Сегодня, 9 мая 2025 года, отмечается 80-я годовщина победы советских войск в Великой Отечественной войне.

«С Праздником Великой Победы!» — написал Александр Головин в телеграм-канале, прикрепив открытку.

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Ежегодно он отмечается 9 мая и является одним из государственных праздников и дней воинской славы России. Сегодня в Москве состоялся Парад Победы, на котором была продемонстрирована новейшая военная техника.