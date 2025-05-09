Мохамед Салах — игрок года в Англии по версии ассоциации футбольных журналистов

Нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха признали лучшим игроком года в Англии по версии ассоциации футбольных журналистов. Для египтянина эта награда стала третьей в карьере, ранее он получал её по итогам сезона-2021/2022 и 2017/2018.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне 32-летний крайний нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 23 результативные передачи. Действующий контракт египтянина с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Отметим, что по итогам прошлого сезона лучшим игроком в Англии ассоциация футбольных журналистов признала английского полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена.