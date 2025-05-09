Казанский – о выходе «МЮ» в финал ЛЕ: всё изменилось с заменами Аморима

Комментатор Okko Денис Казанский высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» Бильбао (4:1). По сумме двух встреч «красные дьяволы» одержали победу (7:1) и вышли в финал второго по значимости европейского клубного турнира, где сыграют с «Тоттенхэмом» 21 мая.

«В первом тайме на «Олд Трафорд» действительно казалось, что невозможное – возможно. «Атлетик» приехал играть в Манчестер без своих ключевых футболистов: дело и в потери центрального защитника из-за дисквалификации, и в травмах двух главных игроков флангов атаки – братьев Уильямс, плюс не было самого важного нападающего – Сансета. В такой ситуации, казалось, это будет просто прогулка. Но «Атлетик» навязал очень качественный футбол, совершенно справедливо забил первым. Более того, своей мобильностью, хорошим прессингом и страстью показывал, что и второй гол совсем близко. Откровенно больших моментов не было, но ощущение, что гости ближе ко второму голу, чем «Юнайтед» – к первому, не покидало практически полтора тайма. И за это время у «МЮ» был лишь один момент с Горначо. Было полное впечатление, что видим версию «Юнайтед» из АПЛ, где команда идёт на 15-м месте – так безвольно и обречённо выглядела команда, проваливаясь практически в каждой линии.

Но во втором тайме всё изменилось с заменами Рубена Аморима. У «Атлетико» не хватило сил, а Диалло и Маунт стали ключевыми игроками, которые и сделали этот перелом. Диалло очень сильно освежил фланг, а Маунт добавил агрессии в отборе мяча. Собственно, первым голом он всё и решил – когда «МЮ» сравнял, «Атлетик» был на себя не похож, и с каждой минуты разваливался всё больше. Понимая – эту игру уже не спасти. Их шанс был сыграть на ноль – этого не сделали. А дальше было дело техники: полетел «Юнайтед» добивать соперника. И в 20 минут сыграв в футбол «Манчестер» получил себе финал, в котором теперь сыграет с «Тоттенхэмом». И это любопытно, что команды, которые находятся в самом низу АПЛ, разыграют не столько кубок ЛЕ, сколько возможность сыграть в ЛЧ. Провалив чемпионат – обе там играли катастрофически плохо. Но кто-то из них будет представлять Англию в главном европейском турнире», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».