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Игроки сборной России в стихах поздравили россиян с Днём Победы

Игроки сборной России в стихах поздравили россиян с Днём Победы
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Сборная России опубликовала трогательное поздравление с Днём Победы. Сегодня, 9 мая 2025 года, отмечается 80-я годовщина победы советских войск в Великой Отечественной войне.

На видео главный тренер сборной России Валерий Карпин и футболисты читают стихотворение Константина Симонова под названием «Родина».

«Сборная России прочитала стихотворение Константина Симонова «Родина» в честь 80-летия Великой Победы. Помним и гордимся», — написала пресс-служба национальной команды.

Видео доступно на странице Сборной России в социальной сети «ВКонтакте».

День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Ежегодно он отмечается 9 мая и является одним из государственных праздников и дней воинской славы России. Сегодня в Москве состоялся Парад Победы, на котором была продемонстрирована новейшая военная техника.

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