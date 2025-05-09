Дмитрий Булыкин: Личка провёл шикарную работу в «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на решение руководства бело-голубых уволить Марцела Личку с должности главного тренера команды за четыре тура до конца сезона РПЛ. Об отставке Лички стало известно 1 мая.

«Вряд ли отставка Лички понятна за четыре игры до конца чемпионата. Видимо, были какие-то предпосылки. Решили уволить тренера, чтобы встряхнуть команду. В ближайших трёх турах посмотрим, получится это или нет.

Пожелаем удачи Ролану Гусеву! Я играл с ним в «Динамо», поэтому хочется, чтобы у него всё получилось. Личка провёл шикарную работу. Команда могла стать чемпионом. Во втором сезоне ждали повторения, но большие траты на футболистов и большое желание руководства не оправдалось», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.