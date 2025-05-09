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Нападающую «Арсенала» Руссо признали лучшей футболисткой в Англии

Нападающую «Арсенала» Руссо признали лучшей футболисткой в Англии
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Нападающую лондонского «Арсенала» Алессию Руссо признали лучшим игроком года в Англии по версии ассоциации футбольных журналистов. Мужскую награду получил вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Алессии 26 лет, за «Арсенал» она выступает с 2023 года. В сезоне-2024/2025 Руссо провела 20 матчей за команду в рамках женской Суперлиги, забила 12 голов и сделала две результативные передачи. Ранее Алессия защищала цвета «Манчестер Юнайтед». «Дьяволов» девушка покинула в 2023-м в связи с истечением срока контракта.

За сборную Англии нападающая играет с 2020 года. На чемпионате мира — 2023 англичанки заняли второе место.

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