В «Зените» ответили, где будет восстанавливаться Вендел перед переходом в «Ботафого»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, где будет восстанавливаться травмированный полузащитник Вендел перед переходом в «Ботафого». Бразилец покинет петербургский клуб по окончании сезона, о чём было официально объявлено ранее.

— Вендел больше не сыграет в последнем для себя сезоне РПЛ, где он будет восстанавливаться?

— Где надо, там и будет. Сейчас он в Санкт-Петербурге, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. Действующий чемпион России — «Зенит».